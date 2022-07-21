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Флешмоб к 80-летию Муслима Магомаева: победитель споет на главной сцене КР

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- Алина Мамаева
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Русский дом в Бишкеке запускает флешмоб к 80-летию со дня рождения великого певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Участникам предлагается вспомнить одну из песен из репертуара маэстро, записать выступление на видео и разместить его в социальных сетях с хештегами #Магомаев80 и #РусскийДомвБишкеке.

Лучший исполнитель флешмоба из Кыргызстана получит уникальную возможность спеть на сцене Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова в сопровождении Большого симфонического оркестра мэрии г. Бишкек в концерте, посвященном к 80-летию со дня рождения Муслима Магомаева.

Ссылки на видеоролики принимаются по электронной почте: rushousebishkek@yandex.ru с 25 июля по 15 августа 2022 г. Имя победителя флешмоба будет объявлено 17 августа, в день рождения Муслима Магомаева.


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URL: https://www.vb.kg/420701
Теги:
флешмоб, Кыргызстан
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