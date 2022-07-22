Более 15% населения КР получили услуги по линии Минтруда

В Кыргызстане с начала года более 1 млн человек получили услуги по линии Минтруда. Об этом было сказано на коллегии ведомства, сообщает пресс-служба министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По состоянию на 1 июля т.г., социальные выплаты в виде пособий и компенсаций получили более 572,1 тыс. чел.

Услуги в области содействия занятости получили 198,1 тыс. чел.

186,1 тыс. детей и взрослых с инвалидностью, пожилых граждан, семей и детей в трудной жизненной ситуации получили ращличные виды услуг - кресла-коляски, санаторно-курортные путевки, реабилитационные услуги, протезно-ортопедические изделия, уход на дому и интернатных учреждениях, выявление и сопровождение семей и детей в трудной жизненной ситуации и т.д.

Услуги в сфере миграции получили более 50,7 тыс. чел., в сфере трудовых отношений - более 4,4 тыс. чел.

В целом общее количество граждан, получивших услуги по линии министерства составляет 1011,4 тыс. чел. или более 15% населения республики).