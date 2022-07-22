Пособие "балага сүйүнчү" с начала года получили свыше 66 тысяч человек

Сегодня, 22 июля, на полугодовой коллегии министерства труда, социального обеспечения и миграции было сказано, что с начала года 17,4 тыс человек получили пособия по беременности и родам и пособия на погребение.

Из них получателей пособий по беременности и родам - 15,9 тыс. чел., пособия на погребение - 1,5 тыс.чел.

Средний размер пособия по беременности и родам - 11,2 тыс. сом., пособия на погребение - 3,47 тыс. сом. Общая сумма финансирования составила 183,4 млн. сом.

Общая численность получателей пособий по беременности и родам и пособия на погребение составляет 17,4 тыс. чел., из них

Также с начала года 66,8 тыс. чел. получили единовременное пособия при рождении ребенка "балага сүйүнчү". Это на 1,2% меньше, чем в 2021г.

Единовременное пособие "балага сүйүнчү" назначается всем новорожденным в едином размере 4000 сомов. В случае рождения в семье тройни и более детей за каждого ребенка назначается пособие "балага сүйүнчү" в размере 50 000 сомов.