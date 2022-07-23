Известные кыргызстанцы поделятся своим опытом с молодыми активистами

Академия гражданского просвещения в рамках своей площадки при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" проводит вторую сессию публичных дискуссий для 25 молодых активистов с участием профессионалов разных сфер деятельности, а также успешных выпускников Академии прошлых лет. Они будут говорить о нормах, правилах и законах, свободе и ответственности в Кыргызстане. Мероприятие проходит на Иссык-Куле в селе Булан-Соготту с 21 по 25 июля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Среди выступающих – доктор исторических наук, полковник ГКНБ в запасе Болот Абдрахманов, антрополог и докторант университета Фрибург Зарина Урманбетова, основатель эко-гостиницы в Караколе Советбек Качкынбаев, режиссер, автор фильма "Белгисиз маршрут" Темир Бирназаров, аналитик и исследователь в сфере образования в КР Адилет Бейшенов. Традиционно, на сессии выступит экс-президент Кыргызской Республики Роза Исаковна Отунбаева.

Кроме того, у каждого участника академии будет возможность войти в роль журналиста, историка, правозащитника и юриста в рамках интерактивной игры на основе произведения Дж. Оруэлла "Скотный двор".