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Бишкек криминальный. Экстремист занимался скотокрадством

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- Ольга Новгородцева
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35-летний житель Бишкека К. Эгембердиев Первомайским районным судом приговорен по целому букету статей Уголовного кодекса к десяти годам лишения свободы. Бишкекский городской суд на два года уменьшил ему срок наказания.

В 2011 году Эгембердиев по приговору Свердловского районного суда отбывал наказание в колонии усиленного режима. Тогда за ним числились тоже несколько тяжких и особо тяжких преступлений. В колонии он познакомился с неким Р.Н., отбывавшим 15-летний срок и оказавшимся радикальным исламистом.

После того как Эгембердиев вышел на свободу (вернее, переехал в колонию-поселение), он стал поддерживать связь с продолжавшим сидеть Р.Н., который в то время был руководителем подпольной ячейки ИГИЛ на территории Кыргызстана. Р.Н. через социальные сети давал конкретные указания членам своего сообщества. Приказывал он вооружаться, оттачивать навыки стрельбы из боевого оружия, совершать разбойные нападения, чтобы добыть деньги для установления господства ИГИЛ.

К.Эгембердиев по указу своего товарища регулярно приобретал огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и маски-балаклавы для разбоев. Оружие и взрывчатка нужны были не только для боевых действий игиловцев, но и для того, чтобы выгодно все это перепродать, а деньги опять же пустить на "благородные исламские цели".

Из обвинительного заключения:

"Эгембердиев К., заведомо зная о том, что деятельность организации ИГИЛ на территории Кыргызской Республики запрещена, а сама организация признана экстремистской, начал активно изучать идеологию этой организации. Он получил от Р.Н. книгу в электронном формате под названием "Сподвижники, имевшие оправдания не участвовать в джихаде" и другие материалы религиозно-экстремистского толка, которые хранил в памяти своего мобильного телефона с целью дальнейшего распространения".

Вскоре Эгембердиев перешел от теории к практике: тайно проник в сарай одного из домов в Аламудунском районе и похитил двух бычков общей стоимостью 50 000 сомов.

Кроме этого, на совести у Эгембердиева еще по крайней мере четыре случая скотокрадства с причинением значительного ущерба владельцам скота.

Копию обвинительного акта преступник получить отказался.

Суды признали К.Эгембердиева виновным в незаконном приобретении и изготовлении оружия и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору; в изготовлении, распространении, перевозке или пересылке экстремистских материалов; в тайном хищении чужого имущества в значительном размере с проникновением в жилое помещение. Более серьезных преступлений совершить он, к счастью, не успел.


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URL: https://www.vb.kg/420745
Теги:
скотокрадство, суд, Бишкек, Кыргызстан, криминал
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