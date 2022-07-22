На Украине героически погиб военнослужащий России Абдрахманов Данислам

На Украине героически погиб гражданин России, уроженец Кыргызстана, воин-контрактник Вооруженных Сил РФ Абдрахманов Данислам Калыйбекович.

По информации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России в Кыргызстане, старший матрос Абдрахманов Данислам Калыйбекович героически погиб при выполнении боевого задания во время спецоперации. Посмертно награжден орденом Мужества.

Посол России и командование ВС России выражают глубокое соболезнование семье погибшего.

Похороны пройдут на малой родине воина.