Bybit предложил трейдерам инструмент для копирования успешных сделок

Bybit, одна из самых быстрорастущих криптобирж в мире, создала оптимальный инструмент для начинающих трейдеров и криптоинвесторов - сервис для автоматического копирования успешных сделок на спотовой платформе.

Копитрейдинг позволяет следить за эффективными действиями опытных трейдеров, размещающих обоснованные лонг-позиции и продуманные шорт-позиции. Опытные трейдеры, которые становятся на платформе Мастерами трейдинга, тоже получают дополнительную пользу, когда делятся результатом своих стратегий. Мастера трейдинга получают 10% от прибыли своих подписчиков.

Пользователи Bybit могут выбрать Мастера трейдинга, за сделками которого будут следовать со своего аккаунта. Система автоматически размещает те же сделки в течение нескольких минут, что позволяет подписчикам со своим собственным портфелем торговать на уровне профессионала. Bybit внимательно следит за работой опытных трейдеров и выбирает наиболее успешных профессионалов для своей платформы Копитрейдинга.

Сервис дает пользователям возможность повторить успех опытных трейдеров, которые демонстрируют экстраординарные навыки извлекать прибыль из волатильности рынка и увеличивать свой капитал независимо от рыночных движений.

"Без сомнения, это прекрасная возможность как для начинающих, так и для опытных трейдеров, - говорит Бен Чжоу, соучредитель и CEO Bybit. - Комьюнити всегда развивались благодаря обмену знаниями и передаче навыков, и мы ускоряем эти процессы с помощью Копитрейдинга. Мало того, что у начинающих трейдеров больше шансов одновременно получать прибыль и учиться, но и опытные трейдеры также получают вознаграждение за свой труд и готовность делиться успехом. Этот новый продукт демонстрирует нашу приверженность развивать безопасную и надежную универсальную криптоплатформу для пользователей всех уровней".