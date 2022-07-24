Гульнара Каримова выиграла дело о замороженных 303 миллионах долларов, передает Bloomberg. Адвокаты смогли доказать, что дочь экс-президента Узбекистана не является должностным лицом.

Гульнара Каримова, дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, одержала победу в швейцарском суде.

Швейцарский апелляционный суд постановил, что Каримова, которая отбывает тюремный срок в своей стране по отдельному коррупционному скандалу, не является государственным должностным лицом. Это означает, что утверждения о том, что она получала неправомерные платежи в обмен на выгодные телекоммуникационные контракты, не доказаны.

"Жесткой критике подвергается и стратегия швейцарской прокуратуры: конфискация активов компании Гульнары Каримовой в рамках дополнительного производства, в то время как в отношении нее велось основное расследование, привела к нарушению ее презумпции невиновности", - сообщил в Твитер адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа.

По его словам, "Каримова столкнулась как минимум с тремя фиктивными судами: два из которых прошли за закрытыми дверями".

"Наша команда продолжит борьбу за невиновность и освобождение Каримовой", - отметил швейцарский адвокат.

Гульнара Каримова в 2015 году была приговорена к пяти годам ограничения свободы, а затем переведена в колонию в 2019 году. В марте 2020 года её осудили ещё на 13 лет и 4 месяца "по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах".

Источник: asiaplustj.info