Во всем мире вновь начался подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, и Кыргызстан не стал исключением. В четверг на прошлой неделе зарегистрировано было уже 47 случаев COVID–19 и это цифра стала расти.

По данным департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава, 40 человек обратились в связи с появлением симптомов. Коронавирус обнаружен еще у 10 человек при прохождении ПЦР–исследования. (Кстати, его стоимость в департаменте снизилась с 788 до 490 сомов.) Получают амбулаторное лечение более 30 больных, госпитализирован один человек. Все области находятся пока в зеленой зоне.

Как отмечают наши врачи, омикрон - это вирус с невысокой летальностью, но заразный и очень упорный. Кажется, что он начинает исчезать, но появляются новые варианты и новые подъемы. Пока же ясно одно: у ковида свои планы, он не исчез, скорее наоборот, вышел на новый уровень. Появился новый вид штамма омикрон BA.5. Пока он распространяется в странах Европы, Азии и уже дошел до России, но наши эпидемиологи его тоже ожидают. Ковидные волны докатываются к нам примерно через месяц–полтора после их разгула за границей.

По прогнозам, новую волну в нашей стране можно ожидать, как и сообщала ранее "Вечерка", ближе к осени. Это, кстати, и без того очень напряженное время года. Именно в этот период сходятся множество разных неблагоприятных факторов, способствующих распространению инфекции. Это начало занятий в учебных заведениях, более холодная погода, люди больше времени проводят вместе в закрытых помещениях. Как считают специалисты, даже если не появится более агрессивный штамм, то нам все равно волны не миновать.

Одно чуть успокаивает. Как предполагают ученые НПО "Профилактическая медицина", новая волна на основе варианта штамма омикрон будет менее опасна. При омикроне летальность упала до 0,3–0,4 процента. В начале пандемии она была вообще 5–6 процентов. Такова природа вируса: сначала он высокопатогенный, вызывает много смертей, а затем становится менее патогенным, но зато стремительно развивается.

По словам врачей Республиканской инфекционной больницы, сейчас COVID–19 протекает с симптомами острого респираторного заболевания. Тяжелые формы с развитием пневмонии и дыхательной недостаточности, требующие кислородной поддержки, пока не встречаются, и нет необходимости переводить пациентов в отделение реанимации. Тем более что их единицы. Больные в основном лечатся амбулаторно. Ситуация с клиническими проявлениями у них, по мнению врача ЦСМ №8 Светланы Молдалиевой, тоже не поменялась. Это либо бессимптомное течение болезни, либо с симптомами ОРВИ плюс потеря обоняния и восприятия вкуса в некоторых случаях. Сопутствующие заболевания, из–за которых ковид переносится тяжелее, те же, что и раньше: сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия и онкологические заболевания. Прежними остались и подходы к лечению в стационарах.

Обеспокоенные читатели "Вечерки" уже спрашивают, стоит ли продолжать прививаться и носить маски? Достаточно ли, например, трех уколов от коронавируса - двух доз "Спутника V" и ревакцинации "Лайтом"? Мнение ученых на этот счет однозначно: следует продолжать прививаться. Ревакцинироваться нужно раз в полгода, трех уколов недостаточно. По крайней мере до тех пор, пока идет пандемия и даже несмотря на то, что ожидается не такая сильная волна ковида.

Да, при новом виде штамма препарат менее эффективен, но все равно будет работать. Вернуть противоэпидемические меры вряд ли удастся. Поэтому нужно постараться защитить себя и близких. Носить маски и соблюдать дистанцию, например, в общественном транспорте тоже стоит. ВОЗ на этой неделе призвала вообще вернуть масочный режим из–за роста омикрон–штамма. "Я обеспокоен тем, что число случаев заражения COVID–19 продолжает расти", - отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.