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Рамзан Кадыров подарил Шафкату Мирзиеёву двух скакунов на день рождения

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- Канат Кожоев
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву двух скакунов на 65-й день рождения, сообщает Podrobno.uz.

"Я очень люблю лошадей, и знаю, что вы тоже их очень любите. Поэтому решил от всего чеченского народа и лично от себя подарить таких скакунов – обученных и чуть-чуть дерзких. Я думаю, что вам понравится. Хочу пожелать всему узбекскому народу счастья, удачи. Я очень люблю Узбекистан и узбекский народ", – отметил Кадыров.

По словам Кадырова, очень приятно видеть, что Узбекистан находится на подъеме, ускоренными темпами развивает экономику и социальную сферу. Кроме того, Шавкат Миромонович активно налаживает и развивает тесные дружеские отношения с Россией. Убежден, что с годами наша дружба будет лишь крепнуть, отметил он.

"Я искренне благодарен Шавкату Миромоновичу за теплый и радушный прием, оказанный не только мне, но и членам моей семьи в лице министра культуры ЧР Айшат Кадыровой, которая в прошлом году посетила братскую страну с рабочим визитом. Также я признателен народу Узбекистана за уважительное отношение к памяти моего дорогого отца, первого президента ЧР, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Он получил в этой стране прекрасное религиозное образование и нашел верных друзей, которые спустя даже десятки лет вспоминают его добрым словом. Скромный уголок, где Ахмат-Хаджи некогда проводил большую часть своего времени, усилиями наших дорогих друзей сохранил свою первозданность. Я искренне желаю многоуважаемому Шавкату Миромоновичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также мира, стабильности и процветания братскому Узбекистану!" – заключил Рамзан Кадыров.


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URL: https://www.vb.kg/420793
Теги:
Россия, Узбекистан, Чечня, Шавкат Мирзиёев
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