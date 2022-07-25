Двое погибли в результате стрельбы в парке Лос-Анджелеса

Два человека были убиты и еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в парке Лос-Анджелеса, где проходило автошоу, передает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам капитана полиции Лос-Анджелеса Келли Муниз, стрелков могло быть как минимум двое.

"И, похоже, стрельба началась со спора между двумя сторонами, было найдено некоторое оружие", - сказала она.

Ни один подозреваемый или подозреваемые не были установлены или задержаны. Полиция ищет белый Mercedes-Benz, который мог быть причастен к нападению.

Ранее сообщалось, что ранение в результате стрельбы получили не менее семи человек. Четыре человека были госпитализированы в критическом состоянии. Раненым было от 3 до 54 лет.

Муниз сказала, что в импровизированном автомобильном шоу в парке принимали участие до 500 человек.

Источник: asiaplustj.info