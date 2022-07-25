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Иссык-Кульское УВД напоминает родителям - не оставлять без присмотра детей

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- Канат Кожоев
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24 июля в ОВД Иссык-Кульского района в промежутке времени с 15.00 до 17.00 поступили три сообщении из различных домов отдыха о том, что родители оставили детей без присмотра и они пропали из поля зрения родителей.

Возраст потерявшихся детей – 5-8 лет. К счастью, заблудившихся детей на берегу озера за короткое время нашли сотрудники милиции и передали родителям.

Милиционеры надеются, что приведенные факты заставят родителей внимательнее относиться к организации интересного и безопасного досуга своих детей.

Правоохранители предлагают родителям прислушиваться следующих советов:

  1. помните, что малолетние дети не могут самостоятельно оценить опасность, а затем никогда не оставляйте их наедине вблизи озера, очагов, автодорог, в людных общественных местах и тому подобное;
  2. научите детей, которые уже говорят, как в случае критической ситуации обратиться за помощью к взрослым, назвать свою фамилию и имя, возраст, домашний адрес;
  3. разъясните детям правила безопасного поведения на улицах и в общественных местах, повторите основные правила дорожного движения, безопасного поведения во время отдыха на воде, в лесу и тому подобное;
  4. отдых на пляже возле озера связан с рисками, терять детей из виду нельзя ни на миг – это единственная гарантия безопасности ребенка.

Следует помнить, что милиция прилагает усилия, чтобы предотвратить совершение правонарушений в отношении детей. А воспитание ребенка - прямая обязанность родителей.

В случае, если исчез ваш ребенок, немедленно обращайтесь в милицию по телефону "102".


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URL: https://www.vb.kg/420802
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, туризм, Иссык-Куль, МВД, УВД
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