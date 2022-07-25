Иссык-Кульское УВД напоминает родителям - не оставлять без присмотра детей

24 июля в ОВД Иссык-Кульского района в промежутке времени с 15.00 до 17.00 поступили три сообщении из различных домов отдыха о том, что родители оставили детей без присмотра и они пропали из поля зрения родителей.
Возраст потерявшихся детей – 5-8 лет. К счастью, заблудившихся детей на берегу озера за короткое время нашли сотрудники милиции и передали родителям.
Милиционеры надеются, что приведенные факты заставят родителей внимательнее относиться к организации интересного и безопасного досуга своих детей.
Правоохранители предлагают родителям прислушиваться следующих советов:
Следует помнить, что милиция прилагает усилия, чтобы предотвратить совершение правонарушений в отношении детей. А воспитание ребенка - прямая обязанность родителей.
В случае, если исчез ваш ребенок, немедленно обращайтесь в милицию по телефону "102".