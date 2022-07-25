Погибшего на Украине Абдрахманова Данислама похоронят в Нарынской области

В Кыргызстан доставили военнослужащего России, погибшего на Украине Абдрахманова Данислама.

Как ранее сообщалось, на Украине 21 июня 2022 года героически погиб уроженец Кыргызстана - воин-контрактник Вооруженных Сил РФ Абдрахманов Данислам Калыйбекович

По информации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России в Кыргызстане, военнослужащий Абдрахманов Данислам Калыйбекович героически погиб при выполнении боевого задания во время спецоперации.

По словам военнослужащего-сослуживца, во время выполнения боевого задания, его подразделение было обстреляно и Данислам Абдрахманов получил смертельное ранение.

Посол России и командование ВС России выражают глубокое соболезнование семье погибшего.

Похороны пройдут на малой родине воина в Нарынской области.