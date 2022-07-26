Принц Саудовской Аравии хочет построить самый большой небоскреб в мире

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил инженерам и дизайнерам, что хочет, чтобы его следующий архитектурный проект был таким же запоминающимся, как египетские пирамиды, пишет Naked Science

В планах принца сделать его крупнейшим зданием в мире. Небоскреб будет представлять собой набор из двух параллельных зданий, каждое высотой 487 метров и протяженностью 120 километров.

Принц Салман называет сооружение "Зеркальной линией" и хочет, чтобы в нем проживало около пяти миллионов человек. Строительство мегасооружения может обойтись в триллион долларов.

По идее, "Зеркальная линия" должна включать в себя почти все, что может понадобиться ее жителям, например, стадион, яхт-клуб и возобновляемые источники энергии и производство продуктов питания.