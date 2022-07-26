В Оше за два дня демонтировано 15 незаконных ограждений

По улицам Исанова и Масалиева со стороны специалистов УМС города Ош ведется работа по демонтажу незаконных и временных объектов: ограждений, ступенек к коммерческим объектам, расположенным на тротуарах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

За последние два дня демонтировано порядка 15 различных объектов, которые создают помеху для работ по реконструкции тротуаров по указанным улицам.

Отмечено, что в настоящее время вступили в активную фазу работы по строительству тротуара по улице Масалиева и Исанова.

По улице Масалиева протяженность строящегося тротуара с двух сторон дороги составляет 2500 м, по улице Исанова с двух сторон дороги – 640 м.