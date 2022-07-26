Погода
$ 82.37 - 83.37
€ 83.00 - 84.00

В Оше за два дня демонтировано 15 незаконных ограждений

353  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По улицам Исанова и Масалиева со стороны специалистов УМС города Ош ведется работа по демонтажу незаконных и временных объектов: ограждений, ступенек к коммерческим объектам, расположенным на тротуарах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

За последние два дня демонтировано порядка 15 различных объектов, которые создают помеху для работ по реконструкции тротуаров по указанным улицам.

Отмечено, что в настоящее время вступили в активную фазу работы по строительству тротуара по улице Масалиева и Исанова.

По улице Масалиева протяженность строящегося тротуара с двух сторон дороги составляет 2500 м, по улице Исанова с двух сторон дороги – 640 м.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420825
Теги:
благоустройство, Ош, Кыргызстан, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  