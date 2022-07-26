Погода
$ 82.37 - 83.37
€ 83.00 - 84.00

Директор ГУ "Кадастр" задержан за незаконные поборы с подчиненных

709  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, вчера, 25 июля, задержан директор Государственного учреждения "Кадастр" Службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства КР.

Установлено, что руководство указанного государственного органа наладила устойчивую коррупционную схему поборов денежных средств у подчиненных.

В ходе расследования уголовного дела был задокументирован факт очередного незаконного удержания с заработной платы у работников ГУ "Кадастр" по 3-6 тысяч сомов под предлогом передачи проверяющим органам.

На основании добытых доказательств директор ГУ "Кадастр" Эрнест Сулайманбеков в порядке ст.98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420830
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  