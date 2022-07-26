Директор ГУ "Кадастр" задержан за незаконные поборы с подчиненных

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, вчера, 25 июля, задержан директор Государственного учреждения "Кадастр" Службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства КР.

Установлено, что руководство указанного государственного органа наладила устойчивую коррупционную схему поборов денежных средств у подчиненных.

В ходе расследования уголовного дела был задокументирован факт очередного незаконного удержания с заработной платы у работников ГУ "Кадастр" по 3-6 тысяч сомов под предлогом передачи проверяющим органам.

На основании добытых доказательств директор ГУ "Кадастр" Эрнест Сулайманбеков в порядке ст.98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.