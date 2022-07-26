На улице Ажибек Баатыра нарушитель восстановит поврежденный асфальт

В соцсетях появилась публикация о том, что при демонтаже частных домов большегрузные машины разрушают асфальт.

С выездом на место специалистом Муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкек в отношении владельца земельного участка составлен административный протокол о правонарушении согласно ч.1 ст.177 Кодекса КР " О правонарушениях" по ул. Ажибек Баатыра, 15.

Также, в адрес Муниципальной инспекции владелец земельного участка написал гарантийное письмо о восстановлении поврежденного асфальта и обязался установить моечный пункт, в настоящее время работы по сносу объекта приостановлены.