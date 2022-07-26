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На улице Ажибек Баатыра нарушитель восстановит поврежденный асфальт

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- Канат Кожоев
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В соцсетях появилась публикация о том, что при демонтаже частных домов большегрузные машины разрушают асфальт.

С выездом на место специалистом Муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкек в отношении владельца земельного участка составлен административный протокол о правонарушении согласно ч.1 ст.177 Кодекса КР " О правонарушениях" по ул. Ажибек Баатыра, 15.

Также, в адрес Муниципальной инспекции владелец земельного участка написал гарантийное письмо о восстановлении поврежденного асфальта и обязался установить моечный пункт, в настоящее время работы по сносу объекта приостановлены.


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URL: https://www.vb.kg/420834
Теги:
благоустройство, Бишкек, Кыргызстан
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