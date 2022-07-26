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Незаконно приватизированный участок на Иссык-Куле возвращен государству

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- Канат Кожоев
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Как сообщает Генеральная прокуратура, 8 сентября 2015 года решением Иссык-Кульского районного суда земельный участок площадью 10 га, расположенный в северо-западной части села Чок-Тал, признан собственностью частного лица, а государственное учреждение "Кадастр" выдало государственный акт, который в последующем на основании гражданско-правовой сделки был передан третьему лицу.

Прокуратура Иссык-Кульского района внесла апелляционное представление на вышеуказанное решение суда, которое было удовлетворено и решение районного суда от 8 сентября 2015 года решением Иссык-Кульского областного суда отменено.

В целях расторжения договора купли-продажи и возврата государству земельного участка площадью 10 га стоимостью 6 миллионов 577 тысяч сомов районной прокуратурой внесены акты прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых земельный участок возвращен на баланс муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/420841
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Иссык-Кульская область, Кыргызстан
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