В КР будет принята Стратегия развития медиации

Республиканское сообщество медиаторов организовало диалоговую площадку для обсуждения Стратегия развития медиации в Кыргызской республике на период 2022 – 2027 годы, которая нацелена на то, чтобы к 2027 году институт медиации стал узнаваемым и востребованным в обществе и системе государственного управления.

Мероприятие прошло с участием представителей государственных органов (Верховный суд, МВД КР, Министерства труда КР, ГСИН, Департамент пробации и т.д.), международных партнерских организаций, медиаторов со всех регионов, гражданского общества и журналистов.

Участники встречи обсудили приоритетные направления развития медиации в республике, нацеленные на обеспечение узнаваемости и признания медиации в обществе, как эффективного механизма разрешения споров и конфликтов. Было отмечено, что для этого необходимо усовершенствовать нормативную правовую основу и создать условия для институциональной устойчивости Республиканского сообщества медиаторов Кыргызской Республики.

В настоящее время медиация во всем мире признана важнейшим критерием развития демократии. Это один из эффективных способов урегулирования споров и признак развитого гражданского общества, показатель высокого уровня правовой культуры и зрелости экономического оборота.

По мнению собравшихся, для развития института медиации в Кыргызстане есть все условия. К примеру, в главном документе страны- Конституции Кыргызской Республики, сказано, что "государство обеспечивает развитие внесудебных и досудебных методов, форм и способов защиты прав и свобод человека, и гражданина" (статья 61 Конституции КР).

А в Национальной программе развития Кыргызской Республики на период до 2026 года подчеркивается, что именно развитие института медиации приведет к существенной разгрузке судебной системы.

Гульсина Кожоярова, основатель Национального центра медиации КР, председатель Наблюдательного совета Республиканского сообщества медиаторов КР:

"Дальнейшее развитие медиации требует формирования единого программного документа, который покажет перспективы развития нового для Кыргызстана способа разрешения конфликтов. На сегодняшний день востребованность услуг медиаторов на лицо- только за первое полугодие 2022 года в Центры медиации, созданные при Судах и айыльных аймаках республики, обратилось более 1 тысячи человек. Каждый из них столкнулся с конфликтной ситуацией, требующей помощи медиатора. Отрадно отметить, что нашим медиаторам удалось помочь пострадавшим в решении их споров. Цифры показывают, что в нашей республике часто возникают семейные споры, на втором месте - конфликты по гражданским делам, экономическим и земельным вопросам. Также медиаторам часто приходится помогать в рассмотрении уголовных дел. Краеугольным камнем преткновения является то, что люди не умеют договариваться, садиться за стол переговоров, поддаются негативным эмоциям, обидам и гневу. Главная задача медиатора –оказать содействие в переговорном процессе и помочь прийти к оптимальному решению для всех сторон".

В завершении диалоговой платформы Стратегия развития медиации была одобрена. Следующим шагом станет Конференция медиаторов Кыргызстана, которая пройдет осенью 2022 года в Бишкеке, где данный стратегический документ будет принят и вынесен на рассмотрение администрации Президента КР.