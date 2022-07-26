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В Кыргызстан пытались незаконно провезти партию БАДов на 5 млн сомов

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- Канат Кожоев
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы сообщает, что 25 июля 2022 года пограничники контрольно-пропускного пункта "Ак-Жол-автодорожный" пресекли незаконный провоз неучтенного груза через государственную границу КР.

В пункт пропуска из Казахстана прибыла грузовая автомашина Mercedes -Benz под управлением гражданина Кыргызской Республики Б.Ш., 1987 года рождения. В ходе досмотра автомобиля пограничники обнаружили лекарственные препараты, произведенные в Корее – 11 тысяч 196 упаковок таких препаратов, как Ginseng Kianpi pil, Samyun Wan, Montalin, Fatzorb, Black Panther и Black ant Kinc.

Водитель пытался незаконно завезти товары из Казахстана в Кыргызстан. При этом у него отсутствовали сопроводительные документы на препараты. По предварительным данным, рыночная стоимость задержанного груза составляет 5 миллионов сомов. После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Утром 26 июля на КПП "Ак-Жол-автодорожный" из Казахстана прибыла автомашина марки Toyota Alphard с регистрационными номерами Республики Армения. Управлял автотранспортным средством гражданин РФ А.Б., 1980 года рождения. В ходе проверки документов пограничный наряд выявил поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства. Водитель был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов.


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URL: https://www.vb.kg/420846
Теги:
контрабанда, Кыргызстан, Погранслужба
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