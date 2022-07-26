У подозреваемого в наркопреступлениях изъято огнестрельное оружие

Как сообщает пресс-служба МВД, оперативными сотрудниками третьего управления ГУУР МВД КР, при проведении специальных мероприятий по раскрытию преступления предусмотренного статьёй 267 ч.1. (незаконное хранение или сбыт наркотического средства) старая редакция УК КР, в столице задержан житель Джалал-Абадской области - М.Н.

При проведении обыска, в салоне автомашины марки "Хонда Аккорд" обнаружен и изъят 9-мм пистолет Макарова со стертыми номерами, магазин снаряжен 4 патронами.

Факт зарегистрирован в Следственной службе УВД Первомайского района по статье 267 ч.2. (хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК КР.

Задержанный состоит на специализированном учете МВД КР, как член ОПГ.