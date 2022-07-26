Погода
$ 82.70 - 83.70
€ 83.00 - 84.00

У подозреваемого в наркопреступлениях изъято огнестрельное оружие

372  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщает пресс-служба МВД, оперативными сотрудниками третьего управления ГУУР МВД КР, при проведении специальных мероприятий по раскрытию преступления предусмотренного статьёй 267 ч.1. (незаконное хранение или сбыт наркотического средства) старая редакция УК КР, в столице задержан житель Джалал-Абадской области - М.Н.

При проведении обыска, в салоне автомашины марки "Хонда Аккорд" обнаружен и изъят 9-мм пистолет Макарова со стертыми номерами, магазин снаряжен 4 патронами.

Факт зарегистрирован в Следственной службе УВД Первомайского района по статье 267 ч.2. (хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК КР.

Задержанный состоит на специализированном учете МВД КР, как член ОПГ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420849
Теги:
задержание, оружие, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  