MegaPay стирает границы! Теперь оплата услуг в приложении доступна любому

Предпочитаете использовать многофункциональные цифровые решения для оплаты товаров и услуг? Не являетесь абонентом MegaCom, но хотите полноценно совершать платежи через мобильное приложение MegaPay?

Спешим поделиться с вами фантастической новостью: теперь регистрация в приложении MegaPay стала более доступной, в том числе для абонентов, пользующихся услугами других операторов сотовой связи КР.

Для использования MegaPay достаточно установить приложение на своем мобильном устройстве и пройти несложную процедуру регистрации. После чего абоненту будет выдан виртуальный абонентский номер MegaCom, при помощи которого можно совершать привычные транзакции, оплачивая более 700 сервисов, и пользоваться государственными услугами.

Важно! При желании абонент может оперативно получить физическую SIM-карту с выданным в MegaPay абонентским номером. Для этого достаточно обратиться в любой Центр продаж и обслуживания компании, после чего он сможет совершать вызовы и выходить в интернет.

Как получить виртуальный абонентский номер в приложении MegaPay?

Установите и откройте приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play и App Store); зарегистрируйтесь, заполнив паспортные данные, после чего придумайте и укажите (как это бывает при оформлении SIM-карт) кодовое слово и заключите договор; при повторном входе в MegaPay следуйте инструкциям, указанным на экране мобильного устройства.

Готово! Теперь для того, чтобы полноценно приступить к использованию сервиса MegaPay, остается лишь ввести логин (выданный пользователю виртуальный абонентский номер, который необходимо запомнить*), и код доступа.

* Забытый код доступа восстановлению не подлежит. Восстановить доступ к мобильному приложению MegaPay можно только при наличии SIM-карты, для получения которой необходимо обратиться в Центры продаж и обслуживания MegaCom.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!