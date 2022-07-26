MegaPay стирает границы! Теперь оплата услуг в приложении доступна любому

Предпочитаете использовать многофункциональные цифровые решения для оплаты товаров и услуг? Не являетесь абонентом MegaCom, но хотите полноценно совершать платежи через мобильное приложение MegaPay?
Спешим поделиться с вами фантастической новостью: теперь регистрация в приложении MegaPay стала более доступной, в том числе для абонентов, пользующихся услугами других операторов сотовой связи КР.
Для использования MegaPay достаточно установить приложение на своем мобильном устройстве и пройти несложную процедуру регистрации. После чего абоненту будет выдан виртуальный абонентский номер MegaCom, при помощи которого можно совершать привычные транзакции, оплачивая более 700 сервисов, и пользоваться государственными услугами.
Важно! При желании абонент может оперативно получить физическую SIM-карту с выданным в MegaPay абонентским номером. Для этого достаточно обратиться в любой Центр продаж и обслуживания компании, после чего он сможет совершать вызовы и выходить в интернет.
Как получить виртуальный абонентский номер в приложении MegaPay?
Готово! Теперь для того, чтобы полноценно приступить к использованию сервиса MegaPay, остается лишь ввести логин (выданный пользователю виртуальный абонентский номер, который необходимо запомнить*), и код доступа.
* Забытый код доступа восстановлению не подлежит. Восстановить доступ к мобильному приложению MegaPay можно только при наличии SIM-карты, для получения которой необходимо обратиться в Центры продаж и обслуживания MegaCom.
MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!