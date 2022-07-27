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Нацбанк: Индексы цен на продовольствие остаются рекордно высокими

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- Александра Василькова
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Индексы цен на основные продовольственные товары, несмотря на некоторое снижение в последние месяцы, остаются на рекордно высоком уровне, сообщает Национальный банк.

В регуляторе отмечают, что во внешней среде ускорение инфляции по-прежнему носит глобальный характер.

"В этих условиях инфляционное давление в Кыргызской Республике сохраняется. В июле 2022 года годовая инфляция составила 13,6 процента (в июне 2022 года – 13,1 процента). Рост цен отмечается по всем компонентам инфляции. Среди основных проинфляционных факторов в нашей стране остаются общемировой рост цен на продовольственные товары и постепенное восстановление спроса", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/420874
Теги:
инфляция, цены, Кыргызстан, экономика, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк, цены на продукты питания
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