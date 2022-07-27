В Бишкеке планируют сделать несколько улиц односторонними

Накануне в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столичной мэрии под председательством директора Максата Нусувалиева состоялось заседание штаба по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Члены штаба обсудили вопросы организации одностороннего движения по улицам Панфилова, Логвиненко, по улице Ашхабадской от улицы Горького до улицы Кулатова, Шопокова от проспекта Чуй до улицы Киевской. Решено организовать совместное выездное совещание на место для тщательного изучения вопроса организации одностороннего движения.

Также обсудили внедрение автоматизированной системы управления дорожного движения (АСУДД). На данный момент на балансе государственного предприятия "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики" находится 321 светофорный объект, из которых 243 светодиодные, соответствующие внедрению системы АСУДД. Однако при внедрении необходимо заменить 78 светофорных объектов, так как они старого образца (ламповые).

По итогам заседания всем службам поручено внести предложения по улучшению улично-дорожной сети, повышению дорожной безопасности, снижению аварийности, решению проблем заторов, проведению мероприятий по улучшению дорожной инфраструктуры и решению других вопросов развития общественного транспорта и дорожной инфраструктуры в рамках законодательства Кыргызской Республики.

На совещании приняли участие представители Управления патрульной службы милиции города Бишкек, Государственного предприятия "СМЭУ ГУОБДД МВД КР", акимиатов столицы, Департамента по управлению муниципальным имуществом столичной мэрии, Муниципальной инспекции по контролю за благоустройством мэрии города Бишкек, муниципальных предприятий "Бишкекасфальтсервис" и "Бишкекзеленхоз"".