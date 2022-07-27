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Оперативники СБНОН МВД КР задержали сбытчика гашиша

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Сотрудники СБНОН МВД КР, при проведении мероприятий по пресечению и перекрытию незаконных каналов сбыта наркотических средств, выявили группу кыргызстанцев распространяющих гашиш. Об этом сообщается пресс-служба МВД КР.

"В результате оперативно – следственных мероприятий установлена личность наркоторговца - 39-летний Р.А.. Оперативниками проведено задержание подозреваемого, который добровольно выдал 4 свертка, 2 обнаружили и изъяли оперативники. Согласно экспертизе, изъятое вещество - смола каннабиса "гашиш", вес одного пакета 38.91 грамм, второго 25,31 грамм.

В дальнейшем задержан посредник между покупателем и сбытчиком – У. Э. 1977 года рождения, который дал признательные показания что, сбытчиком является мужчина по имени "Бакыт".

Оперативные сотрудники СБНОН МВД КР установили местонахождение последнего. Подозреваемый Б.А 1975 года рождения, основной сбытчик, задержан в Сокулукском районе. У мужчины при личном досмотре обнаружено и изъято 10 свертков. По заключение эксперта - смола каннабиса "гашиш", весом 97,82 грамма.

В ходе дальнейшей оперативной работы, в доме Б.А. изъяты два свертка, с 39 брикетами. Вес изъятого наркотика составил 390 гр. На данный момент проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/420888
Теги:
МВД, наркотики, Кыргызстан
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