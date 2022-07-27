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Завладел фотоаппаратом и скрылся. Бишкекчан просят опознать подозреваемого

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении мошенничества. В УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка А.Ж. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 23 июля 2022 года через мобильный сервис бесплатных объявлений обманным путем под предлогом аренды завладели фотоаппаратом стоимостью 122 400 сомов, после чего, не вернув в срок, скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе проведения комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района был установлен и задержан подозреваемый Д.Э. 1994 года рождения. Подозреваемый был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 703 20-20-75, 0 500 00-98-98 или в дежурную часть УВД Свердловского района г.Бишкек 0 312 43-28-15 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/420893
Теги:
мошенничество, Свердловский район, Бишкек, милиция
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