Погода
$ 82.72 - 83.72
€ 83.00 - 84.00

Бабушка прыгнула в колодец вслед за упавшим внуком в Китае (видео)

121  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Китае отважная бабушка не раздумывая прыгнула в септик, чтобы спасти своего внука. TengriMIX рассказывает подробнее о поступке женщины, который активно обсуждают пользователи в сети.

Как сообщает Daily Mail, мальчик поднял крышку канализации и, потеряв равновесие, упал в канализационный люк. Бабушка без промедления прыгнула за ним и помогала ему выбраться. Помогали им и мимо проходившие неравнодушные прохожие.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент спасения ребенка. К счастью, никто не пострадал.

Изначально видео было опубликовано неким господином Ли, который сказал, что проверил видеонаблюдение после того, как услышал об инциденте.

По словам местного бизнесмена, изначально септик закрывался крышкой люка, однако вот уже некоторое время он был покрыт лишь деревянными досками, которые и поднял любопытный мальчик.

Комментаторы в сети восхитились поступком смелой женщины и подчеркивают, что она без лишних колебаний "встретила опасность", чтобы спасти ребенка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420898
Теги:
Китай, спасатели
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  