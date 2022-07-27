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В Бишкеке прошел мирный митинг родителей школьников (фото)

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- Азамат Касыбеков
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Жители столицы потребовали отменить конкурс для руководителей учебных заведений, инициированный Министерством образования, и не сталкивать лбами президента и родительскую общественность.

Мирный митинг прошел под эгидой недавно созданного "Общественного движения родителей по защите образования Кыргызской Республики". Это движение появилась как реакция на приказ министра образования и науки КР "О проведении конкурсного отбора руководителей государственных, муниципальных общеобразовательных организаций КР". И еще сырого положения о порядке проведения конкурсного отбора руководителей общеобразовательных организаций КР от 14 июля 2022 года.

Митинг проходил в двух локациях: около Минобразования и в сквере имени Горького. Таким образом родители разделили усилия.

Те, кто собирался у здания министерства, были решительно настроены поговорить с министром образования Алмазбеком Бейшеналиевым. Приехав на место, родители учеников большинства столичных школ стали неспешно разворачивать плакаты и громко обсуждать свои дальнейшие действия.

Нужно сказать, что среди митингующих не было каких-либо асоциальных элементов, которыми изобилуют всякие революции. Это были очень законопослушные граждане, так сказать, фундамент нашей страны. Что же заставило их выйти в сильную жару на лобную площадь? Конечно же судьба своих детей.

По их словам, "благодаря" конкурсу на должности директоров из школ могут уйти настоящие профессионалы, на которых долгие годы и держались столичные школы. А если уйдут педагоги, то учебные заведения развалятся, и их дети останутся у разбитого корыта.

Поэтому у родителей возникли много вопросов. Зачем? Это самый простой. Но с ними из министерства, похоже, никто и не хотел советоваться. Как говорили родители, процесс принятия решений в Минобразования максимально закрытый. Документы не выставляются на общественное обсуждение, всё делается кулуарно.

В общем, плакаты скрипели, люди кипели, голоса крепчали. Министр уже представлялся им этаким монстром. Большая группа граждан с плакатами двинулась к зданию министерства. И о чудо! К этому сооружению подъехала дорогая машина, из которого вышел сам министр Алмазбек Бейшеналиев. "Министр, министр", - закричали родители.

Тот неспешно, не нарушая ПДД, подошел к людям. Это был не монстр, а среднего роста человек с грустными глазами. Он представился и попросил задавать вопросы.

И тут же наткнулся на их шквал. "Зачем вы убираете директоров, которые прекрасно работали? Где вы наберете сколько педагогов? Почему положение о порядке проведения конкурса не доработан? Почему оно не проходило ни одного общественного обсуждения?".

Министр стал отвечать на первый вопрос, а уже задавали второй, всё смешалось. Тут к чиновнику подошел милиционер и сообщил, что в этом месте нельзя проводить митинг. Бейшеналиев пригласил родителей пройти в здание ведомства.

Но он пробыл на встрече с народными массами всего несколько минут и технично покинул "длинный стол", сославшись на крайне важный видеозвонок из-за рубежа. Министр так и не вернулся. В роли "мальчиков для битья" остались два его заместителя. На них и обрушился весь родительский гнев.

Нужно сказать, что несколько секунд заместители министра Надира Джусупбекова и Улан Мамбетакунов держались очень достойно. Но потом они тоже поддались эмоциям и стали дерзить родителям. Видимо, они не были готовы к диалогу и не могли компетентно ответить на каверзные юридические вопросы. В основном ответы на вопросы были нечеткими, скользящими. Чиновники все время упирали на указ президента, который и запустил процесс реформ в сфере образования.

Во время горячих дискурсов выяснилось, что родители школьников всецело поддерживают политику президента Садыра Жапарова и не против обновления состава руководителей учебных заведений. Но нужны четкие законные правила отбора. А положение, разработанное Минобразования, не соответствует Трудовому кодексу.

Поэтому, по их словам, министр Бейшеналиев фактически занимается незаконным отстранением большого количества опытных директоров школ по всему Кыргызстану. Эта опасная авантюра, которая приведет к вымыванию институциональной памяти в системе школьного образования, ухудшению качества образовательных услуг, кадровому хаосу в педколлективах в школах накануне нового учебного года.

И вообще, нельзя выставлять главу государства символом раздора, как поступило МОиН КР, выговаривали родители. Чиновники из-за своего нежелания самим в рамках имеющихся правовых средств и потенциала законодательства решать вопросы и желания снять с себя всю ответственность за неумение и провалы в кадровой работе с директорами школ, назначают крайним президента КР.

Кстати, родители припомнили чиновникам Минобразования провал до того широко разрекламированного пилотного конкурса по отбору директоров школ-интернатов Таласской области. Из семи претендентов только один прошел все процедуры конкурса! Широкая общественность не была ознакомлена с итогами тестирования и документацией претендентов. В итоге, вместо "эффективности" этот пилот показал большой пшик.

В общем, родители потребовали от Минобразования отменить положение о порядке проведения конкурсного отбора руководителей общеобразовательных организаций КР, назначение и освобождение от должности руководителей общеобразовательных организаций КР (директоров школ) проводить согласно Трудовому Кодексу КР и привлечь к ответственности виновных чиновников Министерства образования и науки КР, которые допустили нарушения.

Мы также побывали в сквере имени Горького. Здесь митинговали родители учащихся 61 школы-лицея. По словам некоторых из них, если нынешний директор школы Юрий Низовский уйдет с должности, то 80 процентов учителей последуют за ним. Учителя уже написали заявления. Таким образом, с уходом Низовского учебный процесс будет сорван. Тогда, по словам родителей, они выйдут на митинг не с просьбами разобраться, а с требованиями уже другого характера.


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URL: https://www.vb.kg/420900
Теги:
митинг, школа, Бишкек, Кыргызстан
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