Обучиться параюридической деятельности в пилотном потоке можно бесплатно

Учебно-научно-производственный комплекс "Международный университет Кыргызстана" начинает обучение параюридической деятельности.

Такой курс предусмотрен для студентов бакалавриата, изучающих направление "Социальная работа". Эта мера направлена как на повышение престижа профессии социального работника, так и на расширение возможностей трудоустройства для выпускников. Кроме того, обладание социальными работниками базовыми юридическими знаниями позволит им оказывать первичную юридическую помощь, помогать широким слоям населения, в первую очередь – людям, находящимся в трудных жизненных ситуациях. Это и вопросы оформления пособий, пенсий, документов, оплаты коммунальных услуг, опекунства и многие другие.

Благодаря программе "Общественное здравоохранение" фонда "Сорос – Кыргызстан" обучиться параюридической деятельности в пилотном потоке, который стартует в 2022-2023 учебном году, можно бесплатно.

Ведь параюридическая деятельность – это оказание параюристами (не юристами, но специально обученными людьми) первичной бесплатной юридической помощи.

О том, почему параюридическое образование внедряется в обучение, а также о том, почему социальная работа – это нужная и перспективная профессия, корреспонденту vb.kg рассказала Женишкуль Молдокеева, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой Социальной работы УНПК "МУК".

"Социальная работа – это востребованная современная профессия, которая продвигает социальные изменения и развитие в обществе, способствует расширению прав и возможностей людей и сообществ. Основная задача специалистов – повышение благосостояния человека и помощь в обретении экономической самостоятельности, уделяя особое внимание уязвимым. Если вы хотите помочь людям находить важные ресурсы и консультировать их по решениям, меняющим жизнь, подумайте о социальной работе. Ведь, социальная сфера эта одна из тех областей экономики, которая предоставляет стабильные и перспективные рабочие места", - говорит она.

Женишкуль Молдокеева также отмечает, что социальные работники востребованы практически во всех областях современного рынка труда. Они могут работать в государственных структурах (в отделах по социальным вопросам в аппарате правительства, министерствах, госагентствах, Социальном фонде КР, а также в областных, городских и районных управлениях социального развития), органах местного самоуправления (мэрия и айыл окмоту), развивающих и коррекционных центрах, службах занятости. Социальные работники имеют широкие возможности трудоустройства в неправительственных учреждениях, международных и донорских организациях. Могут успешно реализовать свой социально ориентированный бизнес. Социальные работники со знанием психологии могут работать и в сфере образования, личностного роста, здравоохранения, рекламных и консалтинговых компаниях, финансовых структурах и пенитенциарной системе, где требуются квалифицированная психологическая помощь и сопровождение.

Знание основ параюриспруденции позволит выпускнику строить правильную стратегию защиты уязвимых слоёв и коммуникации со всеми взаимодействующими сторонами, повысит эффективность оказываемых социальных услуг на самом начальном уровне возникновения проблемы.

Выпускница направления "Социальная работа" Канайым Канатбекова, обладатель президентской стипендии, продолжит обучение в магистратуре на грантовой основе в Римском Университете Ла Сапиенца в Италии. К слову, помимо студентов, получить параюридические знания могут те, у которых уже есть высшее или средне-специальное образование – в качестве дополнительного образования, переквалификации.

"Сейчас многие абитуриенты при выборе будущей профессии в первую очередь смотрят на её перспективность, ведь для них важно, кем они станут, чем будут заниматься и какое положение получат в обществе, – говорит Канайым. – Как раз-таки, социальная работа входит в состав профессий будущего, ведь на фоне быстрого развития АйТи-сферы и искусственного интеллекта, большинство специалистов будут заменены машинами и роботами, но из-за того, что социальные работники напрямую взаимодействуют с населением и оказывают различные услуги бытового, психологического, социально-педагогического, социально-экономического и юридического характера, их невозможно заменить.

Девушка отмечает, что социальная работа только-только развивается в Кыргызстане, но за рубежом представители этой профессии имеют хороший статус и полномочия наравне с сотрудниками правоохранительных органов, так как социальные работники так же важны, как и полицейские, врачи, учителя и т. д. Но со временем и в нашей стране положение социальных работников будет закрепляться на должном уровне".

Канайым также говорит, что социальные работники профессионально, со знанием и пониманием дела, помогают обществу преодолевать жизненные трудности различного характера: начиная с психологических до экономических.

"Это благородная профессия, ведь она несет в себе только добро и желание помочь. Без социальных работников будет тяжело поддерживать в стране достойный уровень жизни населения и решать социальные проблемы людей. Можно привести в пример ситуацию во время пандемии COVID-19, когда многие уязвимые слои населения – многодетные семьи, дети, люди с инвалидностью и пожилые – нуждались в посторонней помощи, – отмечает Канайым Канатбекова. К слову, она одна из тех студентов, кто успешно совмещала учебу и волонтерство в Общественном фонде "Бабушка-Эдопшн" в период пандемии и в последующем координировала важные социальные проекты в этом фонде по работе с пожилыми людьми.