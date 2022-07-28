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В Баткене пресечен вывоз контрабандного товара на 100 тысяч сомов

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- Анастасия Карелина
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В Баткене пресечена попытка вывоза контрабандного товара на 100 000 тысяч сомов. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Сотрудниками "Оперативной" таможни совместно с сотрудниками ПС ГКНБ КР при выезде из анклава "Чон-Гара" Узбекистана на территорию ЕАЭС КР, была задержана автомашина марки Hyundai Porter под управлением гражданина "Й.А.А.".

При досмотре грузового отсека автотранспорта, обнаружены три электрические пилорамы (станки циркулярные) бывшие в употреблении кустарного производства. Стоимость товара составила 100 000 сомов.

Гражданин "Й.А.А." пытался незаконно вывезти электрические пилорамы с территории ЕАЭС в КР в РУз помимо таможенного контроля.

Транспортное средство задержано и доставлено на территорию терминала города Кызыл-Кыя до выяснения обстоятельств.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области для принятии процессуального решения.

Транспортной прокуратурой КР было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела со списанием в ЕРН, а материалы переданы в Оперативную таможню для применения мер в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях. Оперативной таможней в рамках статьи 372-1 Кодекса КР о правонарушениях, в отношении гражданина "Й.А.А." наложен штраф в размере 60 000 сомов. Товар оформлен в таможенном отношении с взиманием таможенных платежей в двукратном размере на сумму 24 500 сом.

Материалы в отношении транспортного средства после окончания срока обжалования в соответствии с требованиями примечания статьи 372-1 Кодекса КР о правонарушениях будут переданы в судебные органы для принятия решения о конфискации.


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URL: https://www.vb.kg/420909
Теги:
контрабанда
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