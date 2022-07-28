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"Тенгиз Болтурук управляет ресурсами страны как своей собственностью"

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В СМИ продолжается критика в адрес главы национального холдинга "Наследие великих кочевников" Тенгиза Болтурука. На этот раз журналист и гражданский активист Адиль Турдукулов также высказал мнение по поводу закрытости компании.

По его словам, Тенгиз Болтурук своей деятельностью дискредитирует власть.

"Когда Кумтор был в собственности канадцев, было известно, сколько золота добыто, какая часть находится в Кыргызстане. А сейчас все скрыто. Правительство озвучивает одни прогнозы, Ташиев приводит другие цифры. А Тенгиз Болтурук управляет национальным богатством как своей собственностью. Стало очевидно, что он арендовал офис за 50 тысяч долларов, не согласовав этот вопрос с двумя Жапаровыми. Огорчает то, что он не только получил замечание от президента, но и то, что он тем самым дискредитирует власть. Это только 0,1% сведений, которые до нас дошли. Мы не знаем, что там вообще происходит, какие теневые схемы работают. Из-за подобной политики уже происходят аварии. Не сумев толком управлять Кумтором, они взяли под свой контроль другие месторождения, что неправильно. Это ничем хорошим не закончится, меня огорчает то, что здесь в проигрыше государство. Я верю в намерение Садыра Жапарова развивать страну, но смотря на его кадры вокруг него, я сомневаюсь, что оно воплотится в жизнь. Никто из его окружения не вызывает доверия. Многие из них – аферисты, популисты, готовые сбежать за границу в случае народных волнений", - сказал Турдукулов.


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URL: https://www.vb.kg/420911
Теги:
Кумтор, Кыргызстан, Тенгиз Болтурук
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