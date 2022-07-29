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"Кентавр" до Кыргызстана пока не доскакал

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- Нина Ничипорова
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Информация Минздрава пока обнадеживает: сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабильная, все регионы страны находятся в зеленой зоне.

Новый подвид штамма омикрон, получивший неофициальное название кентавр, который сейчас распространяется во всем мире,. Но, судя по тому, что в республиканском штабе по борьбе с COVID заговорили о нем, у медиков есть опасения, что встречи с ним нам не миновать. Тем более что штамм уже регистрируется в России и, по предварительным выводам, он хотя и более легкий, чем другие штаммы SARS–CoV–2, и дает меньшую летальность, но более заразный. В ВОЗ уже призывают все страны вернуть масочный режим и социальную дистанцию.

Пока неизвестно, насколько широко кентавр распространится и как поведет себя дальше. Опасение у многих экспертов вызывает то, что у этой заразы есть мутации, обладающие преимуществом над другими штаммами омикрона. Например, он может быстрее распространяться или обходить иммунитет, сформированный вакцинацией или перенесенной инфекцией, в том числе предыдущими вариантами омикрона. В Индии, откуда этот подвид родом, а также в Европе он уже вызывает серьезную озабоченность у медиков и эпидемиологов. В Индии, например, ежедневно регистрируется более трех тысяч случаев.

Уже понятно, что мирно жить с коронавирусом по крайней мере в ближайшем будущем не получится. И надежды на то, что после агрессивной дельты пандемия близится к завершению из–за ослабления вируса и достижения коллективного иммунитета, не оправдались. Вслед за дельтой появился омикрон, легко уклоняющийся от антител, и все пошло не по плану.

"Поэтому будет нелишним напомнить о первых признаках омикрона, хотя, думаю, о них знают многие и даже ощутили на себе. По их проявлению кентавр пока похож на все остальные варианты омикрона, у которого такие симптомы, как слабость, повышение температуры, кашель (сухой, без мокроты), заложенность носа, боли в голове, мышцах, горле и животе, а также диарея, тошнота или рвота. Омикрон прежде всего поражает верхние дыхательные пути, пневмонии развиваются гораздо реже и почти не отмечается потеря обоняния.

Его отличие от обыкновенной вирусной инфекции заключается в том, что при ковиде идет медленное нарастание симптомов. При ОРВИ, наоборот, обычно резко подскакивает температура, начиная с 38,5 градуса. Но в любом случае надо обратиться к своему семейному врачу или позвонить в колл–центр "118", операторы которого оказывают консультативную помощь. Желательно сдать и ПЦР–мазок на ковид, - пояснила врач–пульмонолог, аллерголог и иммунолог Эльмира Макканбаева. - И, конечно, надо надеть маску".

По ее словам, в первую очередь надо изолироваться, не ходить на работу и не посещать общественные места. Во–вторых, пить больше жидкости. Если здоровый человек выпивает 1,5 литра жидкости в сутки, то в случае инфицирования следует пить в два раза больше - до 2–3 литров, но не более.

На вопрос, надо ли употреблять какие–то лекарства, Макканбаева ответила, что допустимо симптоматическое лечение в случае высокой температуры, но ни в коем случае нельзя сразу употреблять антибиотики, потому что они не действуют на вирусы. Любые лекарства лучше принимать по назначению врача.

Макканбаева призвала не затягивать с вакцинацией. Ковид не ушел, он еще разгуляется осенью. По ее словам, полученная ранее прививка работает максимум 8 месяцев, после чего желательно снова вакцинироваться. Пройти вакцинацию от COVID–19 можно в 62 временных прививочных пунктах. Они находятся в ЦСМ, их структурных подразделениях и филиалах, а также в городской поликлинике студентов, спортивно–реабилитационном центре, поликлинике железнодорожной больницы, спецполиклинике, Кыргызско–Турецкой больнице, частных медцентрах.


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URL: https://www.vb.kg/420937
Теги:
Кыргызстан, коронавирус
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