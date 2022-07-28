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Гулжигит Алыкулов забил за "Кайрат" легендарным ударом

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Футболист из Кыргызстана Гулжигит Алыкулов, выступающий в составе "Кайрата" (Алмата), отличился красивым голом в поединке против "Аксу".

Матч проходил в рамках розыгрыша Кубка Казахстана. В БК Melbet, обзор которой вы найдёте здесь, можно сделать ставки на результаты встреч этого и других турниров.

Алыкулов заработал пенальти и сам же его реализовал, причём пробив ударом в стиле Паненки. Этот способ исполнения предполагает несильный удар по центру ворот, при котором мяч летит по навесной траектории, тогда как голкипер прыгает в один из углов и не может отразить одиннадцатиметровый.

Гол кыргызстанского игрока стал третьим для его команды, а сама игра закончилась со счётом 3:2.

Стоит сказать, что "Паненка" ("Ложечка") является самым рискованным вариантом исполнения пенальти, ведь если вратарь останется на своём месте, он с лёгкостью поймает мяч. Однако при удачном развитии событий гол, забитый таким образом, смотрится очень красиво.

Своё название "Паненка" получила в честь футболиста национальной команды Чехословакии Антонина Паненки, который в таком стиле реализовал одиннадцатиметровый удар серии пенальти в финале чемпионата Европы 1976 года. Тот гол помог чехословацким игрокам победить Германию и стать чемпионами континента.


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URL: https://www.vb.kg/420944
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