Межведомственная мониторинговая комиссия ознакомилась с работой ГУ "Унаа"

Накануне, в государственном учреждении "Унаа" МВД КР состоялось заседание Межведомственной мониторинговой комиссии Антикоррупционного делового совета при президенте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, межведомственная мониторинговая комиссия создана в рамках реализации указа президента "О неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в КР".

Цель её создания - контроль и оценка качества выполнения неотложных мер по обеспечению дорожной безопасности.

Во встрече приняли участие генеральный секретарь АДС при президенте Нурипа Муканова, директор ГУ "Унаа" МВД КР Рустам Джокоев, члены мониторинговой комиссии.

Модератором выступил председатель межведомственной мониторинговой комиссии, председатель Общественного совета МВД КР, член АДС при президенте КР – Ялкун Даутов.

Перед началом работы Комиссии, Рустам Джокоев провёл для участников экскурсию и ознакомил с деятельностью ГУ "Унаа" в области регистрации транспортных средств, выдачи водительских удостоверений, удостоверений тракториста-машиниста и допуска водителей к управлению транспортными средствами.

Рустан Джокоев рассказал об открытии на базе Аламединского отдела государственного учреждения "Унаа" МВД КР, центра обслуживания населения по регистрации транспортных средств.