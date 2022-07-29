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В Москве обсудили случаи преступлений совершенными гражданами Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях в посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации по инициативе диаспоры Кыргызстана в городе Москве состоялась встреча с целью обсуждения увеличения случаев совершения преступлений со стороны кыргызстанцев, пребывающих на территории России.Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, сотрудниками посольства и представительства МВД КР в РФ была предоставлена краткая информация о проведенной работе по итогам 1-го полугодия 2022 года, а также озвучены основные проблемы, которые препятствуют легальному пребыванию граждан КР в РФ.

По итогам встречи достигнута договоренность о регулярном проведении подобных встреч в целях обмена мнениями и принятия дальнейших совместных действий, способствующих уменьшению количества преступлений, совершаемых соотечественниками на территории Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/420956
Теги:
МИД, посольство, Россия, Кыргызстан
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