ЕАБР: Рост сбора налогов помог повысить профицит госбюджета КР

Профицит государственного бюджета в Кыргызстане составил 2,5 процента ВВП в январе – апреле 2022 года. Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

Годом ранее профицит госбюджета республики сложился на уровне 0,8 процента ВВП.

Как отмечают аналитики банка, доходы государственного бюджета КР выросли до 41,6 процента ВВП в январе – апреле 2022 года с 34,8 процента ВВП годом ранее.

"Усиление экономической активности сопровождалось ростом сборов НДС (на 5,2 процента ВВП) и налогов на доходы и прибыль (на 6,8 процента ВВП). Улучшению динамики показателя также способствовал рост объемов отчислений предприятия по разработке месторождения Кумтор, который составил 6,6 процента ВВП в январе – апреле 2022 года (1,1 процента ВВП в аналогичном периоде годом ранее)", - говорится в Макрообзоре.

Уточняется, что увеличение расходов за этот же период составило 5,1 процента ВВП, что связано с ростом государственных расходов на сектор образования и на цели государственных служб общего назначения.