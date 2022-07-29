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Как оплатить изготовление паспорта через смартфон? Инструкция

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Государственный оператор сотовой связи MegaCom напоминает, что при поддержке Министерства цифрового развития республики компания реализовала во всех Центрах обслуживания населения Кыргызстана возможность онлайн-оплаты изготовления паспортов в приложении MegaPay.

Теперь не нужно стоять в очереди на кассу! После подачи документов и получения расписки в их приеме на изготовление паспорта, выданной сотрудниками ЦОН, необходимо:

  1. открыть приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play или App Store);
  2. в разделе "Оплата" выбрать сервис "Государственные платежи", затем "Оплата паспорта КР";
  3. ввести код на оплату, указанный в квитанции, сумму и подтвердить платеж.

Готово!

Услугой оплаты ID-карты (паспорта гражданина КР образца 2017 года) в MegaPay могут воспользоваться граждане КР: впервые получающие паспорт; обменивающие документ в связи с истечением срока действия; получающие паспорт взамен утраченного или пришедшего в негодность; сменившие ФИО.

Услуга также распространяется на оплату в MegaPay общегражданских паспортов КР образца 2020 года лицами: впервые получающими паспорт; обменивающими документ в связи с истечением срока действия; сменившими ФИО и национальность; получающими паспорт взамен утраченного или пришедшего в негодность.

MegaPay – твой незаменимый помощник в повседневной жизни!


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URL: https://www.vb.kg/420980
Теги:
#MegaCom, PR
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