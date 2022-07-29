Как оплатить изготовление паспорта через смартфон? Инструкция

Государственный оператор сотовой связи MegaCom напоминает, что при поддержке Министерства цифрового развития республики компания реализовала во всех Центрах обслуживания населения Кыргызстана возможность онлайн-оплаты изготовления паспортов в приложении MegaPay.
Теперь не нужно стоять в очереди на кассу! После подачи документов и получения расписки в их приеме на изготовление паспорта, выданной сотрудниками ЦОН, необходимо:
Готово!
Услугой оплаты ID-карты (паспорта гражданина КР образца 2017 года) в MegaPay могут воспользоваться граждане КР: впервые получающие паспорт; обменивающие документ в связи с истечением срока действия; получающие паспорт взамен утраченного или пришедшего в негодность; сменившие ФИО.
Услуга также распространяется на оплату в MegaPay общегражданских паспортов КР образца 2020 года лицами: впервые получающими паспорт; обменивающими документ в связи с истечением срока действия; сменившими ФИО и национальность; получающими паспорт взамен утраченного или пришедшего в негодность.