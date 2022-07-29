Кыргызстанский борец взял золото на турнире в Польше

Борец греко-римского стиля Тынар Шаршенбеков из Кыргызстана выиграл золотую медаль турнира Poland Open, который в эти дни проходит в Варшаве, столице Польши.

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Тынар Шаршенбеков боролся в весе 63 кг, упорно продвигаясь к финалу. В решающей схватке он взял верх над представителем Ирана Самой Далири Хоссейном со счётом 3:1 и благодаря этому завоевал золото международного турнира.

Серебро Poland Open выиграли кыргызстанцы Айпери Медет кызы и Жоламан Шаршенбеков. Айпери в решающем поединке уступила опытной спортсменке Эпп Мяэ, которая представляла Эстонию. Жоламан получил травму и по этой причине не стал проводить бой за чемпионский титул против Кеничиро Фумиты из Японии.

Соревнования продолжаются, а потому наши спортсмены ещё получат возможность побороться за награды престижного первенства.

Напомним, в апреле сборная Кыргызской Республики, выступая на чемпионате Азии по греко-римской борьбе, привезла домой три золотых и три бронзовых награды.