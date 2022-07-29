В Бишкеке сотрудники милиции спасли мужчину, который лежал на рельсах. Видео об этом опубликовал своей странице в соцсети начальник отдела пресс-службы МВД КР Эрнис Осмонбаев.

"Новое видео по инциденту на железнодорожном переезде. Сотрудники милиции предприняли все необходимые меры для спасения человека и предотвращения несчастного случая.

22 июля текущего года инспекторы УПСМ патрулировали участок недалеко от железнодорожных путей.

Когда перед приближающимся поездом закрыли железнодорожный переезд, милиционеры заметили, что недалеко на рельсах лежит мужчина. Патрульные побежали туда, чтобы принять меры для спасения и успеть и...

К счастью все обошлось хорошо, мужчина не пострадал. Он просто выпил много лишнего и заснул прямо на рельсах", - написал он.