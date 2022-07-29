Фархат Мусабеков перешёл в "Шахтёр" из Караганды

ФК "Шахтёр" из Караганды, который играет в Премьер-лиге Казахстана, заключил соглашение с футболистом национальной команды Кыргызстана Фархатом Мусабековым.

В пресс-службе "оранжево-чёрных" сообщили, что в новом клубе Мусабеков выбрал 21-й номер.

Сейчас "Шахтёр" занимает девятое место в национальном чемпионате, где всего играют 14 коллективов. На счету "горняков" 20 очков, набранных в 15 поединках. От "Актобе", лидера КПЛ, "Шахтёр" отделяют девять очков.

Борьба в высшей футбольной лиге Казахстана по своему накалу часто не уступает поединкам мундиалей. О ставках и коэффициентах на матчи чемпионата мира, который пройдёт в Катаре в этом году, можно прочитать на Bookmaker Ratings.

Последним клубом 28-летнего Мусабекова был туркестанский "Туран". Карьера полузащитника началась на родине, в команде "Абдыш-Ата". Затем его заметили скауты молдавского ФК "Академия Кишинёв", а в 2016 году Фархат успел поиграть в российской "Таврии". Следующим клубом в послужном списке Мусабекова был узбекистанский "Алмалык".

С сезона-2017/18 футболист защищал цвета бишкекского "Дордоя". В составе столичного клуба Фархат три раза выигрывал чемпионат страны, трижды завоёвывал Суперкубок, дважды становился обладателем Кубка Кыргызстана.

Кроме того, Мусабеков провёл 45 поединков за национальную команду, в которых отличился двумя голами.