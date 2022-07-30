КР объявляет об окончательном завершении процесса передачи "Кумтора"

Кыргызская Республика объявляет об окончательном завершении процесса передачи "Кумтора". Об этом сообщает пресс-служба президента.

29 июля в посольстве Кыргызской Республики в Великобритании состоялась процедура обмена документов, подтверждающих процесс перехода золоторудного месторождения "Кумтор" в собственность Кыргызстана.

На территории посольства Кыргызстана в присутствии международных юридических представителей сторон и эскроу агента Чрезвычайному и полномочному послу Кыргызской Республики в Великобритании Улану Джусупову был передан полный пакет юридических документов, включая все необходимые передаточные акты, доверенности и свидетельства для оформления полного перехода прав собственности на 100 процентов акций компаний "Кумтор Голд Компани" и "Кумтор Оперейтинг Компани" в пользу ОАО "Кыргызалтын".

Садыр Жапаров дал оперативные поручения кабинету министров обеспечить эффективную разработку национального достояния республики - месторождения "Кумтор" во благо народа Кыргызстана с соблюдением всех требований национального законодательства (экологических, налоговых, корпоративных, трудовых и так далее) и международных стандартов.

Также 29 июля были произведены все предусмотренные Соглашением финансовые выплаты в пользу Кыргызской Республики.

Достигнутое соглашение содержит, кроме всего прочего, следующие пункты:

Месторождение "Кумтор" полностью переходит в собственность республики. При этом за Кыргызстаном признается право собственности на золото, произведенное на руднике с 15 мая 2021 года.

Кроме этого, "Центерра" выплачивает дивиденды в размере около 11 миллионов долларов США.

Также согласована единовременная выплата компанией "Центерра" кыргызской стороне в размере 50 миллионов долларов США.

Кыргызстану переходит управление над Рекультивационным фондом по руднику "Кумтор" - объемом около 53 миллионов долларов США. Эта сумма также будет перечислена на спецсчет в одном из кыргызских банков.

Компания "Центерра" прекращает все судебные процессы, инициированные против кыргызской стороны: в США (прекращено 27 июля), Швеции и Канаде (28 июля направлены письма по отзыву исковых претензий).