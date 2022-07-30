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Дни казахстанского кино пройдут в Бишкеке 5 и 6 августа

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- Анастасия Карелина
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5 и 6 августа в Бишкеке пройдут Дни казахстанского кино. Показы состоятся в Малом зале столичного кинотеатра "Ала-Тоо". Вход на сеансы свободный.

Культурное событие организует Государственный центр поддержки национального кино при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана, Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева, Союза кинематографистов Кыргызстана и Дома кино имени Чингиза Айтматова.

"В этом году Киноцентр выступил с инициативой проведения Дней казахстанского кино в ряде стран. Основная наша цель – развитие деловых контактов и международное продвижение казахстанских фильмов, а также привлечение партнеров и инвесторов для создания совместных проектов. В этом году работы отечественных кинематографистов планируется показать в 15 странах ближнего и дальнего зарубежья. Бишкек станет нашей отправной точкой. В кинотеатре "Ала-Тоо" будут представлены фильмы "Мукагали" Болата Калымбетова и "Огонь" Айжан Касымбек. Каждую из картин представят ее создатели", - пояснила руководитель международного отдела ГЦПНК Асель Ырыс.

Картина "Мукагали", посвященная Мукагали Макатаеву, рассказывает о последних годах жизни выдающегося казахского поэта. Фильм получил приз экуменического жюри на 25 Таллиннском кинофестивале "Темные ночи".

Мировая премьера фильма "Огонь" состоялась на Международном кинофестивале в Пусане. Картина также была представлена на кинофестивалях Film Festival Cottbus в Германии и Singapore International Film Festival в Сингапуре. Исполнитель главной роли Тулепберген Байсакалов завоевал награды на кинофестивалях в Сочи, Лос-Анджелесе и Сингапуре. Кроме того, "Огонь" получил два приза в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучшая музыка"" на XXVII Минском международном кинофестивале "Лiстапад", приз ФИПРЕССИ на МКФ в Триссуре (Индия) и стал фильмом-открытия швейцарского кинофестиваля Blackmovie.

В рамках Дней казахстанского кино пройдет также презентация Государственного центра поддержки национального кино.


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URL: https://www.vb.kg/420998
Теги:
Казахстан, кино, Бишкек
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