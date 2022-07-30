Кыргызстанцы переиграли Тайвань на чемпионате мира по хоккею (U-20)

В мексиканском городе Керетаро в эти дни проходят матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой (U-20) третьего дивизиона.

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Национальная команда Кыргызстана в своём третьем матче на этих международных состязаниях переиграла соперников из Тайваня со счётом 3:1. Дублем отметился Денис Попов, а третью шайбу в свой актив записал Султан Исманов.

Ранее кыргызстанцы играли не так удачно. Сначала они потерпели разгром от Израиля (1:8), затем уступили Мексике (1:4). В результате на счету нашей команды три очка, с которыми она идёт четвёртой в группе А.

Турнир планировалось провести с 8 по 12 января, однако состязания перенесли из-за распространения коронавируса. Чемпионат стартовал 22-го и завершится 31 июля.

За победу борются восемь сборных. Четыре из них представляют Азию, ещё по одной - Европу, Океанию, Африку и Северную Америку. Команды Кыргызстана и Боснии и Герцеговины являются дебютантами турнира.