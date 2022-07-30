Призёрам чемпионата Азии по самбо вручили денежные сертификаты

Глава Свердловского района Бишкека Максатбек Саргазаков торжественно вручил награды и денежные сертификаты атлетам, ставшим призёрами чемпионата Азии по спортивному и боевому самбо, который прошёл в ливанской Джунии.

Соревнования выдались яркими, соперники не уступали друг другу в мастерстве, так что наблюдать за ними было очень увлекательно. На турниры по самбо, боксу, карате, дзюдо, ММА и другим зрелищным единоборствам можно сделать выгодные ставки с промокодом Battery.

По сообщению пресс-службы мэрии Бишкека, за выдающиеся результаты на чемпионате Азии денежными сертификатами наградили четырёх воспитанников и двух тренеров столичных спортклубов и СДЮСШОР имени Раатбека Санатбаева. Среди них чемпионы в своих возрастных группах Кубаныч уулу Адилет и Сансызбаев Артур, а также серебряные медалисты Жанбосунов Нургазы и Нурмухамедов Искандар.

Наставниками бишкекских самбистов, благодаря которым спортсмены привезли домой награды международных соревнований, являются Каналбек уулу Ильгиз и Зверев Антон.

Сборная Кыргызской Республики на прошедшем турнире выступила очень успешно, заработав в сумме семь золотых наград, 10 серебряных и 13 бронзовых.