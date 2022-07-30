"Бир Дуйно Кыргызстан" призвало власти обратить внимание на ряд проблем

Правозащитное Движение "Бир Дуйно Кыргызстан" и участницы онлайн-школы "По продвижению женского лидерства и расширению политического участия женщин в процессе принятия решений" для лидеров и активисток со всех регионов Кыргызской Республики, обращают внимание национальных властей, государственных органов, института Омбудсмена, международных организаций, финансовых институтов к необходимости совместных действий, направленных на снижение разрывов между местными сообществами и всеми уровнями власти, восстановления горных экосистем и ледников, снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду, сохранения водных ресурсов на фоне глобального потепления и распространения пандемии COVID-19.

По итогам исследования "Взгляд с Передовой", проведенного с 2018 года "Бир Дуйно" в партнерстве с Глобальной ассоциацией по снижению рисков бедствий (GNDR) в зонах рисков, включающих 92 урановых хвостохранилища, входящие в десятку наиболее радиоактивных мест в мире, очень важно в партнерстве с лидерами сообществ разработать местные планы и стратегии действий с привлечением Совета безопасности КР, Кабинета министров, ключевых государственных органов, МЧС, Министерства здравоохранения, Института Омбудсмена, МСУ, для всестороннего и качественного подхода к выявлению и противодействию рискам и бедствиям для местных сообществ. В случае дальнейших антропогенных воздействий, значительные риски и угрозы связаны с распространением радиации не только на территории Кыргызстана, но и по всем странам региона Центральной Азии.

Остро стоит проблема с обеспечением водопроводной водой. Всего в стране 653 сел не имеют доступа к питьевой воде. Ежегодно регистрируется 30 тыс. случаев острых кишечных заболеваний. По уровню загрязнения воды и санитарным условиям Кыргызстан располагается на 104-м месте среди стран мира. Сложная ситуация наблюдается в сфере доступа населения к адекватным санитарно- гигиеническим условиям.

Согласно мировому рейтингу Индекса экологической эффективности (EPI), в 2020 году Кыргызстан находился на 126 месте из 180 стран по экологическому состоянию и жизнеспособности экосистем, сохранению биологического разнообразия, противодействию изменению климата, состоянию здоровья населения, практику экономической деятельности и степень ее нагрузки на окружающую среду, а также эффективности государственной политики в области экологии.

Очень важно для преодоления рисков и угроз для местных сообществ донести голоса регионов по принципу от локального до глобального, то есть до лиц, принимающих решения. Отдельное внимание необходимо акцентировать на возникающих острых приграничных конфликтах, представляющих значительную опасность для жизни и здоровья местных сообществ, проживающих в потенциально опасных районах. На сегодняшний день данная угроза проявилась на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. В результате произошедшего вооруженного конфликта в Баткенской области погибли 36 граждан Кыргызстана, среди которых 12-летняя девочка, 5 летний ребенок и многие другие, пострадали более 100 человек, более тысячи местных жителей были вынуждены оставить свои разрушенные и разграбленные дома. Полностью уничтожена значительная часть инфраструктуры, школы, ФАПы, социальные объекты и жилые дома. При этом существует риск и опасность повторения произошедшего конфликта, что вызывает серьезные опасения среди местных сообществ. Большая часть населения нуждается в качественной информации о проводимых госорганами действиях по восстановлению разрушенных зданий, в этой связи очень важно обеспечить равное участие граждан в процессах принятия решений на местном уровне.

Участницы онлайн школы лидерства для женщин активисток со всех регионов Кыргызстана работали над поиском эффективных инструментов для диалога с властью о значимости конструктивного диалога для совместных действий по преодолению рисков и угроз, особенно для уязвимых групп граждан, как женщины и девочки, которые в первую очередь становятся жертвами негативного воздействия конфликтов и бедствий.

В связи с этим, мы призываем Президента Кыргызской Республики г-на Жапарова С.Н, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Форум женщин-парламентариев КР, Кабинет Министров, Институт Омбудсмена, международные организации и финансовые институты выступить со следующими инициативами:

• Cодействовать усилению эффективного гражданского мониторинга и контроля с сообществ до национального уровней фактов дискриминации и насилия девушек и женщин, совместно вырабатывать формат комплексного подхода по предупреждению конфликтов и бедствий а в регионах;

• Способствовать локализации национальных программ по вопросам развития и гендерного равенства и помощь донорских программ для снижения разрыва между городами и сообществами;

• Содействовать многостороннему партнерству с сообществ до глобального, как Сендайская платформа действий, продвигать реализацию выполнения Резолюции Совета Безопасности ООН №1325, участие Кыргызстана в рамках Универсального периодического отчета и Целей устойчивого развития ООН;

• Использовать природные ресурсы экономно, с учетом интересов будущих поколений. Сейчас важно охранять и восстанавливать экосистемы, принять меры, позволяющие резко изменить экологическое сознание граждан;

• Определить конкретный перечень причин ухудшения ситуации для скорейшего принятия действенных мер национального и трансграничного регионального масштаба. Важно объединить усилия Кабинета министров и экспертного, научного сообществ, инициативных граждан к решению глобальных экологических проблем рисков, конфликтов и бедствий;

• Создать многостороннюю диалоговую платформу по выработке Национальных планов действий по предупреждению рисков и угроз на основе принципов Сендайской рамочной программы и демократических стандартов государств ООН;

• Инициировать изменения в Постановление Правительства КР от 29 января 2018 года № 58 "О Концепции комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы" с учетом новых рисков и бедствий, связанных с сокращением ледников и возрастающими рисками распространения радиации от урановых хвостохранилищ;

• Наряду со сложной социально-экономической обстановкой в местных сообществах на фоне пандемии коронавируса, крайне важно обратить внимание лиц, принимающих решения на необходимость преодоления разрывов между отдаленными населенными пунктами, селами, проживающими в условиях рисков и бедствий;

• Поддерживать и признавать работу женщин лидеров в сообществах, содействовать инициативам по созданию партнерских сетей по женскому лидерству и политическому участию в процессах принятия решений.