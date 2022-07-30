Погода
$ 82.87 - 83.87
€ 84.75 - 85.75

СИН: подозреваемый в убийстве Чынгыза Джумагулова уже признался в содеянном

389  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Службе исполнения наказаний официально подтвердили убийство криминального авторитета Чынгыза Джумагулова по прозвищу Доо Чынгыз.

По данным ведомства, подозреваемый в убийстве уже признался в содеянном

"Сегодня в учреждении № 21 в Бишкеке в одной из камер с признаками насильственной смерти было обнаружено тело Чынгыза Джумагулова.

По предварительным данным убийство Ч.Джумагулова совершил его сокамерник из-за личных неприязненных отношений, на почве внезапно возникшей ссоры, о чем последний уже дал признательные показания.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", говорится в сообщении СИН.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421011
Теги:
СИЗО, убийство, Кыргызстан, криминал, Чынгыз Жумагулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  