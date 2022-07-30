СИН: подозреваемый в убийстве Чынгыза Джумагулова уже признался в содеянном

В Службе исполнения наказаний официально подтвердили убийство криминального авторитета Чынгыза Джумагулова по прозвищу Доо Чынгыз.
По данным ведомства, подозреваемый в убийстве уже признался в содеянном
"Сегодня в учреждении № 21 в Бишкеке в одной из камер с признаками насильственной смерти было обнаружено тело Чынгыза Джумагулова.
По предварительным данным убийство Ч.Джумагулова совершил его сокамерник из-за личных неприязненных отношений, на почве внезапно возникшей ссоры, о чем последний уже дал признательные показания.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", говорится в сообщении СИН.