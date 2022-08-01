Хотел забрать свой телефон, а оказался грабителем

Сестры Алина и Диана Ш. приехали в Кант по своим делам, а попутно решили посидеть в парке и выпить на двоих двухлитровую бутылку пива. Пока сидели с пивом на скамейке, к ним подошли двое нетрезвых молодых людей кавказской наружности с предложением познакомиться и организовать совместные посиделки.

Сестры поначалу не были против, однако скоро желание знакомиться пропало: парни, одного из которых звали Магомедом, затеяли перебранку с сидевшей поблизости компанией ровесников-азиатов. Разговор пошел на повышенных тонах, продолжился обоюдными угрозами разобраться…

Видя, что назревает нешуточный конфликт, сестры Ш. решили удалиться и направились в сторону вокзала. Однако Магомед с другом нашли их и там.

Приятель Магомеда попросил у девушек телефон – якобы срочно надо было с кем-то связаться. Сначала сестры слышали, как он с кем-то разговаривает. Потом все стихло. Встревоженная Алина пошла посмотреть, куда делся случайный знакомый. Того нигде поблизости не было. Магомед успокоил девушку – за своего друга он, дескать, ручается, тот обязательно вернет, что взял. И в качестве гарантии отдал на время Алине свой телефон.

Из показаний Магомеда:

- Я отдал Алине свой телефон и сказал, что мой друг обязательно вернется, но вообще-то он не должен был так поступать. В какой-то момент Алина собралась в магазин за сигаретами. Я догнал ее и в шутку предложил вступить со мной в интимную близость. Она, наверное, не поняла, что это шутка, и стала кричать. Тогда я прижал ее к стенке и стал проверять карманы, чтобы забрать свой телефон. Нашел и вытащил. Деньги я у нее не брал и не видел. Может быть, они случайно выпали у нее из кармана, когда я доставил мобильник…

Потом, при свете разглядев телефон, понял, что это – не мой. Спустя два дня сдал его в скупку за 350 сомов, а деньги потратил на свои нужды.

Потерпевшая Алина утверждает, что Магомед вместе с телефоном забрал у нее энную денежную сумму. А она подозвала пробегавших мимо подростков и попросила их вызвать милицию.

Магомед оказался ранее судим. И хотя по новому законодательству это не имеет никакого значения, Ысык-Атинский суд посчитал это отягчающим его вину обстоятельством. Его обвинили в грабеже (открытом завладении чужим имуществом с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья) и 29 июля приговорили к шести годам лишения свободы – с применением пробационного надзора сроком на три года.