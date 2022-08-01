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Мировые цены на нефть упали в преддверии заседания ОПЕК+

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- Канат Кожоев
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Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 63 цента, или 0,6 процента, до 103,34 доллара за баррель к 06:00 по времени Нур-Султана. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 97,87 доллара за баррель, снизившись на 75 центов, или 0,7 процента, после достижения минимума сессии в 97,55 доллара в начале торгов в Азии.

Аналитики заявили, что продажи топлива водителям в Великобритании сокращаются, а спрос на бензин остается ниже среднего пятилетнего уровня для этого времени года. Отражая это, аналитики, опрошенные агентством, впервые с апреля понизили прогноз средних цен на нефть марки Brent на 2022 год до 105,75 доллара за баррель, а на нефть марки WTI - до 101,28 доллара.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, включая Россию, группа, известная как ОПЕК+, встретятся 3 августа, чтобы принять решение по объему добычи в сентябре. Источники в организации сказали, что на встрече будет обсуждаться умеренное увеличение добычи в сентябре. Отмечается, что данная встреча состоится после того, как президент США Джо Байден посетил Саудовскую Аравию в прошлом месяце.

"Хотя визит президента Байдена в Саудовскую Аравию не привел к немедленным результатам по нефти, мы считаем, что королевство ответит взаимностью, продолжая постепенно увеличивать добычу", - говорится в записке аналитика RBC Capital Хелимы Крофт.

Вместе с тем, как заявил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс, членство России в ОПЕК+ "жизненно важно" для успеха соглашения.


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URL: https://www.vb.kg/421031
Теги:
нефть, Россия, Саудовская Аравия, цены на бензин
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