Погода
$ 82.80 - 83.80
€ 84.75 - 85.75

В Оше и Бишкеке пройдет выставка "Южный авангард"

178  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В южной столице и в Бишкеке пройдет выставка "Южный авангард". Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает Tolon Museum of Modern Art.

4 августа выставка "Южный авангард" открывается в Ошском Областном музее изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова.

Экспозиция живописи организована в рамках стипендиальной программы сети школ BILIMKANA и общественного фонда TOLON MUSEUM. Художники работали вместе почти восемь месяцев. Теперь результаты их деятельности может оценить публика. Участники выставки – Улан Джалиев, Латип Камалов, Абдусамат Мырзаев, Алмасбек Самидинов, Ырысбай Толонов и Исмаил Урманов. В стенах ошского музея выставка продлится до 15 августа.

19 августа выставка "Южный авангард" откроется уже в Бишкеке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421035
Теги:
выставка, музей, Ош, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  