В Оше и Бишкеке пройдет выставка "Южный авангард"

В южной столице и в Бишкеке пройдет выставка "Южный авангард". Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает Tolon Museum of Modern Art.

4 августа выставка "Южный авангард" открывается в Ошском Областном музее изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова.

Экспозиция живописи организована в рамках стипендиальной программы сети школ BILIMKANA и общественного фонда TOLON MUSEUM. Художники работали вместе почти восемь месяцев. Теперь результаты их деятельности может оценить публика. Участники выставки – Улан Джалиев, Латип Камалов, Абдусамат Мырзаев, Алмасбек Самидинов, Ырысбай Толонов и Исмаил Урманов. В стенах ошского музея выставка продлится до 15 августа.

19 августа выставка "Южный авангард" откроется уже в Бишкеке.