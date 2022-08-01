Акылбек Жапаров принял посла Объединенных Арабских Эмиратов

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в Кыргызской Республике Доктора Мохамада Саид АльАрики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи состоялось обсуждение широкого круга вопросов, находящихся на повестке дня кыргызско-эмиратского сотрудничества. В частности обсуждалось развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Стороны выразили готовность приложить все усилия для развития кыргызско-эмиратского двустороннего сотрудничества.