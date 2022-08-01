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Акылбек Жапаров принял посла Объединенных Арабских Эмиратов

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- Анастасия Карелина
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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в Кыргызской Республике Доктора Мохамада Саид АльАрики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи состоялось обсуждение широкого круга вопросов, находящихся на повестке дня кыргызско-эмиратского сотрудничества. В частности обсуждалось развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Стороны выразили готовность приложить все усилия для развития кыргызско-эмиратского двустороннего сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/421054
Теги:
Акылбек Жапаров, ОАЭ, Кабинет министров
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